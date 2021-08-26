В 73 года умер известный беларуский поэт и переводчик Алесь Рязанов, сообщило в фейсбуке издательство «Тэхналогія».

«Умер великий человек, горячий поэт, гениальный поэт и философ, имя которого уже вписано золотыми буквами в нашу историю. Это колоссальная потеря для Беларуси. Мы еще долго будем осваивать и осмыслять плоды его творчества. Наследие, которое он покинул, — это наше национальное приобретение. Бывай, дорогой друг!» — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил Onliner главный редактор издательства и друг поэта Дмитрий Санько.

«Алеся не стало этой ночью. Мне об этом сообщила его жена Галина. К сожалению, он болел несколько последних месяцев», — рассказал Санько.

Алесь Рязанов родился в 1947 году в деревне Селец Брестской области. Учился на филфаке БГУ. В 1969 году его исключили из вуза за петицию с требованием преподавания всех предметов на беларуском языке.

Рязанов работал учителем белорусского языка и литературы, в изданиях «Літаратура і мастацтва», издательстве «Мастацкая літаратура», в журнале «Крыница». Был вице-президентом «Беларуского ПЕН-центра».