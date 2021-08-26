Против осужденной на 2 года колонии Ольги Класковской возбудили новое уголовное дело

Против осужденной на 2 года колонии Ольги Класковской возбуждено новое уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий в соцсетях осенью 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 14 октября прошлого года женщина написала комментарий, в котором оскорбила брестского милиционера. Мать Класковской вызвали на допрос по новому головному делу, а в письме ей осужденная предположила, что вскоре ее переведут в Брест, где состоится суд.

По данным правозащитников, сейчас женщина отбывает наказание в женской колонии в Гомеле. Сообщается, что 3 августа ее на три месяца посадили в помещение камерного типа за «систематическое нарушение правил внутреннего распорядка». Ей также запрещены встречи и телефонные звонки, кроме общения с адвокатом. За полгода колонии ей разрешили получить одну передачу.

В декабре Ольгу Класковскую приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за перекрытие движения в районе Серебрянка 13 октября. В суде Класковская отказалась от дачи показаний и не признала свою вину.