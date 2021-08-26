Экономический суд в Гродно удовлетворил иск о ликвидации компании, которой принадлежит издание Hrodna.life

Экономический суд в Гродно рассмотрел иск прокуратуры о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа» и удовлетворил его, сообщает Hrodna.life.

По решению суда, учредители обязаны ликвидировать ООО «Гродно Лайф Медиа» до 30 ноября. Компании принадлежит издание Hrodna.life.

В суде прокурор говорил, что организацию необходимо ликвидировать, потому что она «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными актами», сказал помощник прокурора. Представитель прокуратуры вспоминал два случая, когда издание Hrodna.life привлекли к административной ответственности, в марте и июне.

19 марта в Ленинском районном суде Гродно главного редактора издания Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо за распространение информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).

30 мая Шоту задержали и составили протокол за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После этого Шоту отпустили.

1 июня редакторку спецпроектов издания Ирину Новик также задержали, а 3 июня ее оштрафовали по статье о распространении экстремистских материалов на 25 базовых величин.

18 июня суд оштрафовал ООО «Гродно Лайф Медиа» как владельца сайта Hrodna.life на 500 базовых величин за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

9 июля суд признал экстремистским телеграм-канал издания.