СК отказался возбуждать дело о «неправомерных действиях» силовиков на Окрестина в августе 2020 года

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после проверки обращений граждан о «якобы имевших место неправомерных действиях» силовиков во время задержаний протестующих и их нахождении на Окрестина, сообщает ведомство.

СК отмечает, что изучил доводы обратившихся, провел различные экспертизы, изучил документы и опросил очевидцев. В результате этого «установлен управляемый характер подачи обращений» от пострадавших во время августовских протестов людей.

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Комитет подтверждает применение физической силы и спецсредств со стороны силовиков, но заявляет, что это происходило соразмерно, с причинением наименьшего вреда и в соответствии с законом. «Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, телеграмм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей», — пишет ведомство.

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Также СК сообщил, что 9-15 августа на Окрестина доставили больше 2 000 задержанных, а численность сотрудников ЦИП и ИВС — 50 человек. С заявлениями о противоправных действиях силовиков обратились 680 человек.

Ведомство утверждает, что большинство заявителей моложе 30 лет, не работающие, ИП и студенты. «В ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий — последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах», — заявляет Следственный комитет.