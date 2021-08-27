Мингорисполком ликвидирует организацию, которая проводила фестивали «Лістапад» и «ТЕАРТ»

Мингорисполком ликвидирует учреждение «Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн"», которое проводило фестивали «Лістапад» и «ТЕАРТ». Информация об этом указана на сайте Единого государственного регистра.

Решение о ликвидации Мингорисполком принял 25 августа.

«АРТ Корпорейшн» работает с 2010 года при поддержке Белгазпромбанка и министерства культуры. В течение 11 лет учреждение занималось организацией Минского международного кинофестиваля «Лістапад». В 2021 министерство культуры решило заменить организаторов фестиваля.

Также «АРТ Корпорейшн» организовал проект TheaterHD, в рамках которого в кинотеатрах транслировали известные зарубежные спектакли, и занимался фестивалями беларуского и европейского кино.