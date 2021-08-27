«Пятый канал»: певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции; помощница — певица на светском мероприятии

Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции, пишет «Пятый канал». По информации издания, ее опрашивают сотрудники полиции.

Позже ее помощница сказала изданию Sputnik, что певица находится на светском мероприятии, Анжелика «в доступности пяти шагов».

2 июля стало известно, что против певицы Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело по статьям о разжигании розни (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК).

По версии обвинения, с августа 2020 года Анжелика Агурбаш «как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни».

Кроме этого, певица «в группе с неустановленными лицами также опубликовала в в интернете сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

5 июля Генпрокуратура Беларуси попросила Россию выдать певицу.