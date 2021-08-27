Верховный суд ликвидировал Беларускую ассоциацию журналистов

Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации ОО «Беларуская ассоциация журналистов», сообщает сама организация.

В качестве причины иска Минюст указывал «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях».

БАЖ работает с осени 1995 года, а в 2006 году прошел государственную перерегистрацию. На сайте организации указано, что в ней насчитывает больше 1300 членов. БАЖ занимается защитой прав журналистов, мониторингом нарушений свободы высказывания и прав СМИ и прочей поддержкой беларуской журналистики. С 1997 года организация является ассоциированным членом Международной Федерации Журналистов.

8 июля ведомство вынесло предупреждение БАЖ. В нем говорилось, что организация не предоставила все ранее затребованные ведомством документы и что у министерства появились вопросы к договорам для юридических адресов некоторых представительств организации. Как отмечал сам БАЖ, письмо с предупреждением и запросом прислать все документы до 16 июля они получили 15 числа.

14 июля в офисах БАЖ прошел обыск. На следующий день представители организации попытались попасть в офис, но дверь оказалась опечатана.

В июне министерство юстиции начало мониторинг деятельности Беларуской ассоциации журналистов. Среди бумаг, которые требовал предоставить Минюст, списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация.