На задержанных сотрудников «Белапан» завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

На задержанных сотрудников «Белапан» Дмитрия Новожилова, Ирину Левшину, медиаменеджера Андрея Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК), пишет следственный комитет.

После задержания сотрудников издания СК заявил о налоговой проверке агентства. Согласно ей, в период с июня 2018 по январь 2021 года «в налоговую отчетность вносились заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей».

Левшину, Новожилова и Боеву задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) 18 августа. В их квартирах и квартирах еще двух сотрудников провели обыск.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у БелаПАН есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 15 января как подозреваемых по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии фонда BY_Help.

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов, а списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY_Help.

16 июля стало известно, что Александров обвиняется в измене государству за помощь BY_help и BYSOL.