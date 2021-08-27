«ЦентрКурорт» отрицает причастность к потоку беженцев на границе Беларуси и ЕС

Туроператор «ЦентрКурорт», фигурирующий в расследованиях о потоке беженцев, нелегально пересекающих границу Беларуси и стран ЕС, отрицает свою причастность к происходящему в комментарии Sputnik.

В компании назвали «полнейшей чушью» причастность туроператора к перепавке мигрантов из Ирака в ЕС: «Мы очень дорожим своим статусом государственного туроператора и двадцатилетней безупречной репутацией».

Официальные представители компании утверждают, что решили ответить на подозрения после публикации в немецком издании Der Spiegel, в которой утверждается, что «ЦентрКурорт» занимается координацией потока мигрантов. Журналисты указывали на наличие договора о сотрудничестве «в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь» между туроператором и компанией «Оскартур» от мая 2021 года. Также в расследовании утверждается, что через «ЦентрКурорт» прошло более 200 заявок на визы для граждан Ирака.

Туроператор ответил, что сотрудничает только с теми компаниями, которые рекомендованы МИД Беларуси, и с обеспеченными клиентами, которым продают турпакеты дорого сегмента размещения: «Все эти меры исключают попадание в состав групп потенциальных нарушителей границы».

Компания утверждает, что все туристы, с которыми она работала, вернулись на родину. Договор с «Оскартур» туроператор, как утверждается, расторг 16 июня по своей инициативе: «Как только стало понятно, что некоторые граждане Ирака пытаются воспользоваться туристическими каналами для того, чтобы незаконно попасть в страны ЕС, мы решили исключить всякие потенциальные риски и вообще прекратили прием туристов из Ирака».

На подозрения в оформлении виз для мигрантов из Ирака «ЦентрКурорт» утверждает: «Выдачей виз занимаются исключительно консульские структуры МИД, и никто не в праве вмешиваться в их полномочия».

В совместном расследовании российского издания «Досье» и немецкого Der Spiegel также сообщали о разговоре с бывшим сотрудником «Центркурорта», который утверждал, что туроператор помог получить визы сотням граждан Ирака, а в зоне прилета «туристов» ждали заказанные «Центркурортом» автобусы, которые развозили их по отелям в центре Минска.

В рамках подготовки расследования журналисты связались с директором «Центркурорта» Натальей Ермак. Она сказала, что «предприятие не работает по приглашениям в Республику Беларусь гостей из Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана». Когда журналист немецкого издания спросил директора «Оскартура» о сотрудничестве с «Центркурортом», тот повесил трубку.