В суде начали рассмотрение иска экс‑продюсеров Тимы Белорусских к самому музыканту

В суде Смолевичского района началось предварительное слушание по иску бывших продюсеров Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) в отношении самого Тимы и журналиста Юрия Дудя, сообщает Onliner.

Владельцы лейбла Kaufman Label подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за высказываний музыканта в интервью Юрию Дудю.

В исковом заявлении указано: «В ходе интервью участниками диалога были подняты вопросы о взаимоотношениях Морозова Т. А. с лейблом Kaufman, обсуждались нюансы сотрудничества, причины ухода указанного артиста. Морозов Т. А. допустил ряд высказываний, которые порочат репутацию Розниченко А. Р., Розниченко А. С. как граждан и как участников хозяйственных (экономических) отношений, а также умаляют их честь и достоинство».

В суд пришли Тима Белорусских со своим адвокатом и представитель Розниченко. Юрий Дудь либо его представитель в суд не явились. Музыкант не признает исковые требования и утверждает, что есть свидетели и документы, которые подтверждают его высказывания. «Мы не оспариваем, что давали интервью, но эти фразы были в контексте», — сказал адвокат.

В интервью Дудю музыкант говорил, что получал 25% доходов, а права на песни ему не принадлежали. Он заявил, что при расставании с лейблом предлагал Розниченко оставлять себе 60% и отдавать лейблу 40% от будущей выручки. Продюсер на такие условия не согласился.

О причинах ухода из лейбла он сказал: «Когда на каком-то этапе нужно было доказывать руководителю лейбла, мол, вот это было бы прикольно, и это может не попасть в его настроение... "Ну ребята, займитесь делом, сделайте что-то прикольное". Я понимал, что обречен, когда я начал чувствовать разницу, какое музло я делаю на студии с ребятами и дома сам, и такой: какого черта? Я никому ничего не должен».