Мингорисполком ликвидирует «Минскую урбанистическую платформу», сообщает само учреждение.

В своем решении ведомство указывает причиной «неосуществление коммерческой организацией предпринимательской деятельности в течение двадцати четырёх месяцев подряд». При этом, утверждают в организации, сейчас команда реализовывает пятый коммерческий проект за последние полтора года.

Также руководство отмечает, что по уставу «Минская урбанистическая платформа» — это некоммерческая организация с правом осуществления коммерческой деятельности.

На сайте организации указано, что «Минская урбанистическая платформа» организовывает урбан-мероприятия, образовывает, разрабатывает застройку и благоустройство вместе с жителями и жительницами, пишет статьи и проводит исследования для журнала, читает лекции и дает комментарии СМИ.