Задержаны лидер и пресс‑секретарь «Молодого фронта» Денис Урбанович и Виталий Тригубов

26 августа в Ветке задержали лидера «Маладога фронта» Дениса Урбановича, пресс-секретаря организации Виталия Тригубова и активиста «Европейской Беларуси» Сергея Мацкойтя, сообщила «Медиазоне» сестра Урбановича Марина.

По ее словам, двоюродному брату позвонил адвокат, «которого бесплатно предоставляют», и сказал, что Урбановича задержали на 72 часа — он подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Мозыре в августе 2020 года. По словам сестры, в то время Денис не был в Мозыре.

Местонахождение задержанных пока что неизвестны. «Еврорадио» сообщает, что Урбановича и Тригубова после задержания повезли в Следственный комитет, а Мацкойтя забрали в Минск.

Денис Урбанович в июле вышел из Окрестина после 20 суток ареста. Он рассказывал «Белсату», что ему угрожали уголовной ответственностью по статье 342 УК, а следователь говорил, что против мужчины уже есть уголовное дело. Также, по словам активиста, люди в штатском говорили ему, что «Молодой фронт» будет запрещен, поэтому ему дали 20 дней, чтобы решить, как распустить организацию.

Мацкойтя также вышел на свободу после 20 суток ареста в июле, Тригубов освободился в июне после 30 суток ареста.