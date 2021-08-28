Бухгалтер «Белапан» Екатерина Боева вышла на свободу после десяти суток задержания

Вышла на свободу бухгалтер «Белапан» Екатерина Боева, сообщает издание Naviny.

По информации коллег, Боеву освободили из изолятора в 10 утра под обязательство о явке. Ее статус по делу не уточняется.

18 августа Левшину, Новожилова и Боеву задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В их квартирах и квартирах еще двух сотрудников провели обыск. 27 августа стало известно, что на задержанных сотрудников «Белапан» Дмитрия Новожилова, Ирину Левшину, медиаменеджера Андрея Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК).

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск по делу Александрова — у «Белапан» есть договор о сотрудничестве с ним. Его проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора БелаПАН Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 15 января как подозреваемых по делу о финансировании протестов из-за рубежа при участии фонда BY_Help.

Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил 250 штрафов, а списки и деньги на оплату штрафов Александрову передавал фонд BY_Help.

16 июля стало известно, что Александров обвиняется в измене государству за помощь BY_help и BYSOL.