Вышли на свободу задержанные в Ветке активисты «Молодого фронта» и «Европейской Беларуси»

Вышли на свободу задержанные 26 августа в Ветке лидер «Маладога фронта» Денис Урбанович, пресс-секретарь организации Виталий Тригубов и активист «Европейской Беларуси» Сергей Мацкойтя, сообщила «Медиазоне» сестра Урбановича.

По ее словам, Сергея Мацкойтя отпустили 28 августа под подписку о невыезде, в тот день он уже был в Минске. Подробностей об освобождении Урбановича и Тригубова пока нет, они едут в столицу.

После задержания активистов сообщалось, что Денис Урбанович подозреваемый по по уголовному делу о массовых беспорядках в Мозыре в августе 2020 года.

Урбанович в июле вышел из Окрестина после 20 суток ареста. Он рассказывал «Белсату», что ему угрожали уголовной ответственностью по статье 342 УК, а следователь говорил, что против мужчины уже есть уголовное дело. Также, по словам активиста, люди в штатском говорили ему, что «Молодой фронт» будет запрещен, поэтому ему дали 20 дней, чтобы решить, как распустить организацию.

Мацкойтя также вышел на свободу после 20 суток ареста в июле, Тригубов освободился в июне после 30 суток ареста.