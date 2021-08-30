СК возбудил уголовное дело из‑за «нарушения правил охраны труда» в музее Янки Купалы, где при «выбросе газа» погиб человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда в музее Янки Купалы в Минске, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 306 УК), сообщает ведомство.

По версии следствия, 5 августа около 9:30 на цокольном этаже музея Янки Купалы произошел «выброс углекислого газа». Это случилось «при проверке системы газового пожаротушения» из-за «нарушения правил техники безопасности».

В результате случившегося на месте погиб 67-летний работник музея.

СК признал подозреваемыми по уголовному делу 33-летнего инженера и 34-летнего начальника технического обслуживания специализированного предприятия, которое занимались системой пожарной автоматики в музее. По версии следствия, они нарушили «требования своих должностных инструкций и нормативно-технической документации».

Выход газа в музее произошел 5 августа. МЧС сообщало, что работники музея были эвакуированы администрацией до приезда спасателей. Один человек погиб, еще один был доставлен в больницу.