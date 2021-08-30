Шестой группе обвиняемых по «хороводному делу» дали от 1,5 домашней химии до 2 лет химии

Суд Ленинского района Бреста вынес приговоры шестой партии обвиняемых в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) по «хороводному делу», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Пенсионеру Виктору Отрошко и Татьяне Рогачевской дали два года домашней химии. Артему Ласскому — два года химии. Екатерине Бровач и Юрию Сацюку дали 1,5 года домашней химии, Глебу Никоновичу, Игорю Семыкину, Артему Тарасюку, Александру Жуку, Сергею Кононовичу, Илье Егорову и Константину Свидуновичу — 1,5 года химии.

2,5 года химии дали Игорю Винокурову, которому также вменили злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК) и которого уже осудили по «хороводному делу» в составе другой группы обвиняемых. 1,5 года химии по тем же статьям получил Илья Егоров.

2 года химии дали Даниилу Дитковскому по статье о злостном хулиганстве.

В воскресенье 13 сентября 2020 года протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Их обвиняют в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).