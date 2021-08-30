Генпрокуратура закрыла дело PandaDoc в связи с возмещением ущерба

Дело PandaDoc по статье о мошенничестве (часть 4 стать 209) было закрыто в связи с тем, что фигуранты «возместили причиненный ущерб». Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Как пишет ведомство, директор Дмитрий Рабцевич и проектный менеджер Виктор Кувшинов, «действуя совместно с неустановленными лицами», подали в инспекцию министерства по налогам и сборам «необоснованное заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС». В этом заявлении «содержались ложные сведения о сделках общества по реализации ТМЦ», утверждает Генпрокуратура.

«В ходе следствия обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления», — пишет ведомство.

Фигуранты возместили ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию на сумму в 77 тысяч рублей.

13 августа основатель IT-компании PandaDoc Микита Микадо публично предложил помощь беларуским силовикам и военным, которые готовы «перейти на сторону добра», но не решаются уволиться, боясь финансовых трудностей. В начале сентября Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в минском офисе компании, а четверо ее сотрудников стали фигурантами уголовного дела по пункту 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Позже трем обвиняемым по делу PandaDoc — главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и Дмитрию Рабцевичу — изменили меру пресечения на подписку о невыезде. 20 августа на свободу вышел менеджер Виктор Кувшинов. 24 августа дело PandaDoc закрыли.