У адвоката философа Владимира Мацкевича прошел обыск, он уехал из страны

13 августа в квартире адвоката Минской городской коллегии адвокатов Дмитрия Лозовика прошел обыск, вскоре он уехал из страны, сообщает проект «Право на защиту».

Эту информацию «Медиазоне» подтвердил сам адвокат. Подробностей обыска он не знает и при нем не присутствовал.

От источника, знакомого с делом, «Медиазоне» известно, что обыск проходил в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 9 августа 2020 года.

Перед обыском, 11 августа, у Лозовика было назначено заседание Квалификационной комиссии для прохождения очередной аттестации. Адвокат не явился на заседание без объяснения причин, в связи с чем заседание перенесли. Позже из Минюста пришло письмо, что до 26 августа от Лозовика ждут объяснений и документов, подтверждающих уважительность причины неявки.

Пока что Дмитрий Лозовик остается одним из адвокатов задержанного философа Владимира Мацкевича, однако, по его словам, «фактически не может оказать помощь».

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Философа Владимира Мацкевича подозревают по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Во время обыска 4 августа у философа изъяли все электронные устройства и некоторые документы.