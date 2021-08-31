Минчанку приговорили к 2 годам домашней химии за комментарий в адрес помощницы прокурора Алины Касьянчик

Суд Первомайского района приговорил 43-летнюю бухгалтерку Юлию Куксу к двум годам домашней химии за оскорбление (статья 369 УК) помощницы прокурора Алины Касьянчик, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, 19 декабря Кукса оставила «оскорбительный комментарий в телеграм-чате "Партизаны"» под сообщением с личными данными Касьянчик и информацией про суд за надпись «Не забудем! Не простим!».

Обвиняемых по второму делу о надписи «Не забудем» приговорили к срокам до двух лет колонии

Минчанка признала вину на суде. Она объяснила, что была возмущена приговором и считает, что «два года колонии — слишком большое наказание за такой поступок».лишком большое наказание за такой поступок». Через месяц она удалила комментарий. 14 апреля по пути на работу бухгалтера задержали сотрудники ГУБОПиК.

На суде Касьянчик спрашивала обвиняемую, почему раньше не попросила извинения, а только на суде; почему не имея соответствующего образования, решила, что это большое наказание. Комментарий Касьянчик показал следователь, она сочла его оскорбительным.

На суде она заявила, что не считает, что Кукса раскаялась, так считает, что извинение обвиняемая принесла формально.

Прокурор Судник запросила для минчанки два года домашней химии. Такое наказание суд и назначил.

Это не первый суд, потерпевшей на котором выступала Алина Касьянчик. 30 июня суд приговорил к 2 годам домашней химии минчанку, которая выселила из съемной квартиры помощницу прокурора.