Николай Козлович ушел с должности главного редактора Onliner, которую занимал с 2015 года. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Новым главным редактором стал Николай Градюшко, который до этого занимал роль выпускающего редактора.

Сам Николай Козлович пишет, что сначала планирует «уйти в офлайн на перезагрузку». В 2011 году он пришел в Onliner из государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня», изначально работал журналистом в отделе недвижимости, позже — в разделе «Люди». В 2015 году Козлович стал главным редактором.

Onliner — беларуское СМИ, основанное в 2001 году как технологический блог. Со временем он превратился в каталог с данными о гаджетах, поставщиках и ценах. Позже появился форум, разделенный на несколько категорий, которые со временем стали рубриками в издании — люди, недвижимость, авто, технологии. В августе 2019 года издание получило свидетельство о регистрации СМИ.