Генпрокуратура закрыла дело «Пресс‑клуба» в связи с возмещением ущерба

Дело «Пресс-клуба» об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК) и пособничестве закрыто в связи с возмещением ущерба, сообщила Генпрокуратура.

Как пишет ведомство, в ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объеме и «дали показания об обстоятельствах преступления». Также они возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию.

Генпрокуратура утверждает, что КПУ «Журналистская мастерская Пресс-клуб» арендовало помещения, которые находились в госсобственности, однако использовало упрощенную систему налогообложения. «С июня 2016 года по декабрь 2019 года учреждение предоставляло указанные объекты недвижимости в возмездное пользование иным лицам, что обязывало его прекратить применение льготных условий и уплачивать налоги в общем порядке», — сообщает ведомство.

Ведомство пишет, что по указанию Юлии Слуцкой в бухгалтерском учете указывались «заведомо недостоверные сведения об оказании услуг по организации и проведению мероприятий для клиентов». Как утверждается, при пособничестве остальных обвиняемых — Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского — Слуцкая получала доход, но скрывала обстоятельства его получения от налоговой.

По оценке Генпрокуратуры, общая сумма неуплаченных налогов превысила 110 тысяч рублей.

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Слуцкую задержали 22 декабря в аэропорту, в ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.

Всех, кроме Ксении Луцкиной, выпустили 19 августа, Дениса Соколовского — 23 августа. Луцкиной предъявили обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти (статья 357 УК). Об этом после выхода рассказала Юлия Слуцкая.