Роман Протасевич: следователи из ЛНР приезжали, но я отказался давать показания

Задержанный блогер Роман Протасевич в интервью изданию Страна.ua подтвердил, что его допрашивали следователи самопровозглашенной ЛНР.

По словам Протасевича, приехало трое следователей: «Если честно, не смотрел их документы. И могу сказать, более того, я официально никаких показаний не давал, потому что… Ну, я отказался давать показания. И, в общем, я сказал так: "Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить, но никаких ни показаний, ни расписываться в ваших бумагах я не буду". Потому что, ну опять же, во-первых, о чем тут можно говорить, если даже Россия в принципе официально, насколько я знаю, не признает ДНР и ЛНР. Поэтому расписываться в бумагах несуществующих государств я бы явно не стал».

Он добавил, что его спрашивали о службе: «Это был весьма общий разговор. Я вам, наверное, во время этой беседы и то сказал больше в некоторых моментах, подробнее, чем был тот разговор».

9 августа Александр Лукашенко на «Большом разговоре» рассказал о том, что Романа Протасевича допросили представители самопровозглашенной ЛНР: «Они же приехали сюда, его допросили. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы — задают. Но в Беларуси". Приехали, допросили. Пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором».

Сам Протасевич в интервью сотруднице «Беларусь 1» Ксении Лебедевой опровергал эту информацию: «Не давал я никаких показаний. Если есть в этом сомнения, пусть предъявят документы, где я официально подписывал бумаги. Записывал свои показания и так далее. Этого же нет. И не будет».

23 мая Сапегу и Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.