Силовики приходили с обыском в офис «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

Силовики приходили с обыском в офис общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ), рассказал директор Александр Винчевский «Медиазоне». Во время обыска задержали одного из сотрудников — Виктора Фенчука.

«Пришли с постановлением в офис организации. Попросили копии документов некоторых финансовых. Вели корректно себя, около часа посидели и все. Телефоны сотрудников проверили и уехали. В постановлении много было чего написано. Много было всяких статей, целый абзац», — поделился подробностями Винчевский.

На своем сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны» указывает, что организация работает «над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы». Двумя главными целями АПБ обозначает сохранения биоразнообразия и поощрение активной защиты природы населением.

Обновлено в 21:30. Добавлена информация про задержание сотрудника.

Обновлено в 23:35. Добавлено имя задержанного.