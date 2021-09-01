В беларуских школах ввели факультатив по правам человека
В беларуских школах ввели факультатив по правам человека
1 сентября 2021, 15:13
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Факультатив по правам человека «Будущее начинается сегодня» ввели в беларуских школах с 1 сентября. Об этом сообщает pravo.by.

Занятия, пишет правовой портал, помогут «осознать ряд правовых понятий»: права человека, права ребенка, человеческое достоинство, собственное мнение. Учащиеся также узнают «о способах защиты прав ребенка государством», научатся «находить и анализировать информацию по вопросам прав человека, определять проблемы в области прав человека».

Факультатив будут проводить для учеников 3-8 классов один раз в неделю или в две недели.

     
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