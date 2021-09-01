В Гомеле рабочего с нарушением слуха осудили на два года колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко и за угрозу насилием судье

30 августа суд Железнодорожного района Гомеля осудил 30-летнего местного жителя на два года колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), представителя власти (статья 369 УК) и угрозе насилием суде (статья 389 УК), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации «Радыё Свабода», речь идет о рабочем Дмитрии Заломском, у которого есть нарушение слуха. В пресс-релизе Генпрокуратура не сообщила, что осужденный мужчина имеет инвалидность по слуху.

«Радыё Свабода» пишет, что Заломский работал наладчиком на предприятии «ВИПРА», которое дает работу людям с нарушением слуха. В феврале 2021 года у Заломского прошли обыски, во время которых силовики изъяли компьютер и телефон. Суд по его делу проходил в закрытом режиме, родственники на нем не присутствовали.

«Дима слышит очень плохо даже с аппаратом. Суду предоставили положительные характеристики, чтобы дали максимум химию и он отработал ее на заводе. Самая главная проблема, что он будет в колонии, потому что слуховой аппарат у него отобрали», — рассказали изданию родные осужденного.

По материалам дела, пишет Генпрокуратура, в августе 2020 года в одном из телеграм-каналов мужчина разместил «фотоизображение» Лукашенко, «содержавшее его негативную оценку».

Прокуратура утверждает, что в октябре он опубликовал в телеграме сообщение с оскорблением бывшего министра внутренних дел, а в феврале 2021 года — сообщение с призывом к насилию в отношении заместителя председателя суда одного из районов Минска.

Родные Заломского не знают, что именно публиковал Дмитрий, потому что «общаться с человеком, который плохо слышит, тяжело».

Исправлено в 14:41. Изначально в новости было указано, что рабочий — глухонемой.