На бригадира, чьи рабочие отравились метиловым спиртом в Карелии, завели уголовное дело

Следственный комитет Карелии завел уголовное дело на 31-летнего бригадира из Беларуси, чьи рабочие отравились метиловым спиртом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По версии следствия, бригадир купил в Беларуси «контрафактную спиртосодержащую жидкость», в составе которой был метиловый спирт, и привез ее в Карелию.

«Жидкость передал для употребления внутрь своим знакомым, работающим с ним в одной бригаде. В результате неосторожных действий подозреваемого пятеро мужчин скончались от отравления», — пишет СК.

Бригадира заключили под стражу на 2 месяца.

22 августа в Пудожском районе Карелии восемь жителей Беларуси госпитализировали после отравления. Скончались пять человек.