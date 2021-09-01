64‑летний глава партии БНФ Григорий Костусев в СИЗО заболел коронавирусом

31 августа адвокат Инесса Оленская не смогла встретиться в СИЗО КГБ со своим подзащитным, 64-летним главой партии БНФ Григорием Костусевым, так как он заболел коронавирусом, сообщает издание Naviny со ссылкой на «Белапан».

О болезни Костусева его адвокат узнала уже в изоляторе, куда пришла для проведения назначенных следственных действий.

По информации издания, ранее в СИЗО политик получил две дозы вакцины против коронавируса. В письме родным от 25 августа Григорий Костусев сообщил, что состояние его здоровья ухудшается. В начале августа он прошел обследование для диагностики онкозаболевания, результаты которого его семье не сообщили.

Дочь политика Екатерина Костусева просила «провести все необходимые обследования и принять срочные меры по лечению отца», пишет Naviny. Ей ответили, что «в настоящий момент Григорий Андреевич Костусев получает полный курс лечения, назначенного в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов».

«Но в письме за эти же дни папа жалуется на приступы, почти как были раньше. От большого количества лекарств у него появились проблемы с почками», — рассказала дочь Костусева.

Со 2 по 14 июля Костусев проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице СИЗО № 1, куда попал в экстренном порядке с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем и давлением, а также со спутанным сознанием. По словам политика, его состояние было связано с невыносимой жарой, влажностью и плохой вентиляцией в камере СИЗО. Диагноз, по которому Костусев получал терапию, дочери и адвокату известен не был.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, проживающих не в Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.