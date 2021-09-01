Редактора «Виртуального Бреста» вызвали на допрос в СК по делу об оскорблении чиновника

Редактора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика вызвали на допрос в Следственный комитет 2 сентября по делу об оскорблении чиновника (статья 369 УК). Об этом «Медиазоне» рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По словам источника, дело связано с комментарием, который, по версии следствия, Кухарчик оставил в телеграм-канале «Опасный Брест» под одним из постов. В комментарии было слово «идиоты», в посте «речь шла о депутатах».

Статус Кухарчика по делу неизвестен.

26 февраля у редактора «Виртуального Бреста» прошел обыск по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) в Бресте.

Еще один обыск прошел у Кухарчика 9 июля. По какой причине, неизвестно.

20 августа суд Московского района Бреста оштрафовал редактора на 10 базовых величин по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Кухарчика судили за текст на сайте, иллюстрацией к которому было размещено фото фигуранта «дела Автуховича» Владимира Гундаря в одежде с элементами орнамента. В июне по запросу ГУБОПиК, который посчитал, что орнамент содержит свастику, суд признал эту публикацию экстремистским материалом.

Исправлено 1 сентября в 22:50. В новости было ошибочно написано, что обыск 26 февраля проводился по статье о массовых беспорядках. На самом деле он проводился по статье 342 УК (грубое нарушение порядка).