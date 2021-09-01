Против бывшего футболиста возбудили уголовное дело о попытке подкупа игрока

Следственный комитет возбудил уголовное дело о попытке подкупа спортсмена (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 253) против 44-летнего могилевчанина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии СК, могилевчанин пытался повлиять на результат матча чемпионата Беларуси между командами «Нафтан» и «Локомотив», который прошел 29 августа.

«Стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них 5 тысяч долларов за поражение представляемой им команды», — пишет СК.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал ГУБОП, задержанный представляется бывшем футболистом Виталием Ланько.

В 2020 году Ланько приговорили к 3 годам химии за организацию договорных матчей. Позже трое фигурантов дела, в том числе и Ланько, подали апелляцию на решение суда. О ее результатах в СМИ не сообщалось.