Пропавший из колонии Артем Анищук нашелся, он находится в гомельском СИЗО

Пропавший из колонии Артем Анищук прислал жене Ольге письмо, в котором написал, что находится в гомельском СИЗО, рассказала она «Медиазоне».

«Написал, что простыл и он в Гомеле в СИЗО с 22 августа», — рассказала жена. Причина его перевода не называется.

Осужденный по статье «злостное хулиганство» (часть 2 статьи 339 УК) Артем Анищук провел в колонии №15 почти полгода. Его несколько раз отправляли в ПКТ и ШИЗО, чтобы избежать пыток, он глотал металлические предметы, против него возбудили новое уголовное дело о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения (статья 411 УК).