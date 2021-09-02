Задержанный сотрудник «Аховы птушак Бацькаўшчыны» получил 12 суток ареста

1 сентября задержанный сотрудник организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) Виктор Фенчук получил 12 суток административного ареста, сообщает канал «Списки задержанных».

По какой статье осудили Фенчука, неизвестно. Его задержали 31 августа — в тот же день, когда в офисе организации прошел обыск.

«Пришли с постановлением в офис организации. Попросили копии документов некоторых финансовых. Вели корректно себя, около часа посидели и все. Телефоны сотрудников проверили и уехали. В постановлении много было чего написано. Много было всяких статей, целый абзац», — рассказывал «Медиазоне» глава организации Александр Винчевский.

На своем сайте «Ахова птушак Бацькаўшчыны» указывает, что организация работает «над сохранением разнообразия видов и экосистем Беларуси, вовлекая население в активную охрану природы». Двумя главными целями АПБ обозначает сохранение биоразнообразия и поощрение активной защиты природы населением.