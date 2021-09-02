Комиссия по противодействию экстремизму нашла «инструкции по взрывному делу» в книге «Беларуская нацыянальная iдэя»

Минская областная комиссия по оценке информпродукции на наличие в ней экстремизма нашла «инструкции по взрывному делу» в книге «Беларуская нацыянальная iдэя» редактора «Еврорадио» Змитра Лукашука , сообщает издание.

«Установлены материалы и инструкции по взрывному делу, которые можно использовать в планировании и совершении террористических актов путем подрыва гражданских и (или) военных объектов», — написано в документе, опубликованном «Еврорадио».

«Естественно, никаких инструкций по взрывному делу там нет», — написало издание.

Как пишет «Еврорадио», из-за такого вывода комиссии девушка, выславшая эту книгу по почте в качестве подарка, была признана виновной в распространении материалов о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также пропагандирующих экстремистскую деятельность (статья 19.12 КоАП и часть 1 статьи 19.11 КоАП). Решение суда в отношении девушки «Еврорадио» не уточнило.

Издание напомнило, что книга «Беларуская нацыянальная iдэя» включает 85 интервью с беларусами на тему национальной идентичности и поиск национальной идеи. Она составлена по мотивам разговоров в программе «Ідэя Х», которая выходит на «Еврорадио».