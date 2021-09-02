Макей: Беларусь не будет направлять посла в США

Беларусь не будет направлять посла в Вашингтон, рассказал глава МИД Владимир Макей журналистам, пишет Белта.

2 октября 2020 года Минфин США ввел санкции против восьмерых граждан Беларуси — силовиков и сотрудников ЦИК. 21 июня 2021 США внесли в санкционный список 16 людей и шесть компаний из Беларуси. 28 июня Минфин США внес в санкционный список министра юстиции Олега Слижевского.

9 августа США ввели санкции против против 23 физических и 21 юридического лица, которые «поддерживают Лукашенко», включая «Беларуськалий» и беларуский Национальный олимпийский комитет.

11 августа Беларусь отозвала согласие на назначение Джули Фишер послом США.