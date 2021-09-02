Президент Польши утвердил решение правительства о чрезвычайном положении в регионах на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о чрезвычайном положении в регионах на границе с Беларусью, пишет ТАСС.

Чрезвычайное положение вводится на участке польско-беларуской границы на отдалении 3 км от нее. Режим чрезвычайного положения затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском. В этих районах вводится запрет на проведение массовых мероприятий, усиливаются дежурства полиции и контроль документов.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в «Официальном вестнике» и будет действовать в течение 30 дней. будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм. Заседание по этому вопросу состоится 6 сентября.

«Основная группа беженцев на границе с Беларусью — это граждане Ирака. По оценкам служб, за последние недели в Белоруссию было перевезено около 10 000 иракцев. Значительная часть прибывает из Турции, а в последнее время из Ливана», — рассказал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский про причину ввода режима чрезвычайного положения.

Второй причиной Каминьский назвал проведение совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021».