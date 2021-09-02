Против минчан, разрисовавших 82 тюка соломы, возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве

Ночью 1 сентября милиция задержала семерых минчан, которые разрисовали 82 тюка соломы в поле возле трассы М1, сообщила пресс-служба МВД.

Задержанными оказались четверо мужчин и три женщины от 27 до 51 года. Как утверждает МВД, при себе у них были баллончики с красной и черной краской.

СК начал против задержанных уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

На видео, опубликованном МВД, задержанные рассказали, что рисовали «красные полоски на белых тюках». Они объяснили, что «это полоски бчб» — «всем известного флага».

«Медиазона» выяснила, что милиция задержала 36-летнего Александра Бобко и супругов Екатерину и Андрея Арико, которые воспитывают троих детей. По информации «Вясны», еще двое задержанных — минчане Елена Дедюля и Игорь Мысливец. В их квартирах провели обыски, у детей Елены изъяли технику.

Обновлено в 13:20. Добавлена информация о задержанных минчанах.