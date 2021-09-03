64‑летнюю активистку из Бреста приговорили к 3 годам домашней химии за оскорбление Лукашенко

В суде Ленинского района Бреста 64-летнюю активистку Елену Гнаук приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В мае Гнаук приговорили к 2 годам домашней химии по «хороводному делу», в связи с чем прокурор Михаил Булыгин запросил у судьи Дмитрия Куровского наказать женщину тремя годами суммарно.

По версии следствия, 20 апреля Елена Гнаук во время допроса в качестве обвиняемой в рамках суда по «хороводному делу» сказала: «9 августа прошлого года власть захватил не совсем здоровый психически человек». Эту фразу следствие посчитало оскорблением Лукашенко.

Как сообщила Гнаук, помощник прокурора Алексей Барановский, выступавший гособвинителем по «хороводному делу», написал докладную записку на имя прокурора Бреста, в которой указал на «нанесение действующему президенту Лукашенко тяжелого оскорбления, что внесет напряжение и дестабилизацию в стране».

Активистка не признала вину. Также она подала ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении независимой лингвистической экспертизы. Судья Куровский отклонил ходатайства обвиняемой.

Гнаук снимала на видео оглашение собственного приговора, за это ее по окончании заседания задержали и отвезли в РОВД. На женщину составили протокол о «неуважении к суду» (статья 25.1 КоАП). Затем ее доставили в суд рассматривать это дело, сообщает «Берасцейская Вясна».

Около 18 часов в заседании объявили перерыв до понедельника, женщину отпустили. По пути домой она позвонила дочери, и во время разговора к Гнаук подошли милиционеры, которые предложили проехать в СК «просто поговорить». Активистка отказалась, после чего, как рассказала правозащитникам ее дочь, к женщине применили физическую силу, чтобы поместить в машину и отвезти в РОВД.

В отделении женщину опросили в качестве свидетельницы по делу, возбужденному из-за попадания личных данных прокурора Михаила Булыгина в телеграм-канал «ЧКБ Брест и область». После допроса женщину отпустили.

Обновлено в 19:35. Добавлена информация о новом суде и повторном задержании активистки.

Обновлено в 21:28. Добавлена информация об опросе Елены Гнаук по уголовному делу.