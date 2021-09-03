Силовики пришли с обыском в квартиру члена совета «Экодома» Ирине Сухий
Силовики пришли с обыском в квартиру члена совета «Экодома» Ирине Сухий
3 сентября 2021, 11:25
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Силовики пришли с обыском в квартиру члена совета «Экодома» Ирине Сухий, сообщила она «Медиазоне».

Сама активистка находится не в Беларуси. Чтобы попасть в квартиру, силовики позвонили ее детям. По словам Сухий, обыск проходит в ходе «проверки причастности к уголовному делу».

Ирина Сухий также является активисткой «Беларуской Антиядерной Кампании».

31 августа Верховный суд ликвидировал общественное объединение «Экодом». Минюст, который подал иск на ликвидацию, заявлял, что выявил нарушения в работе «Экодома», но организация «не предприняла мер по устранению нарушений».

     
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