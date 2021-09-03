Министр спорта утверждает, что максимальную зарплату футболистам в беларуских клубах снизят до 8 тысяч рублей

Александр Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками раскритиковал молодежную и национальную сборные Беларуси по футболу, а министр спорта рассказал, что максимальную зарплату в беларуских клубах снизят. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

По словам одного из чиновников, по старым контрактам зарплата футболистов «Динамо-Минск» составляет от 4 до 5 тысяч долларов (10-12 тысяч беларуских рублей). Министр спорта Сергей Ковальчук пообещал, что «по новым будет до 8 тысяч рублей». Он рассказал, что соответствующее постановление уже принято.

2 сентября Беларусь проиграла Чехии со счетом 0:1 в рамках отборочного матча чемпионата Европы. В этот же день молодежная сборная Беларуси уступила исландцам 1:2 в рамках квалификации молодежного чемпионата Европы.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», — так прокомментировал Лукашенко результаты беларуских футболистов.