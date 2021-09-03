В Волковысске подросток с собакой убил бездомного кота у подъезда дома; очевидцы подали несколько заявлений в милицию

28 августа в Волковысске студент колледжа со своей собакой бойцовской породы убил бездомного кота во дворе дома, после чего отпустил животное со своим другом, а сам дожидался приехавшей на место милиции и грубил возмутившимся местным жителям, сообщает Sputnik.

Двое очевидцев обратились в милицию с требованием наказать хозяина бультерьера за нарушение правил содержания животных (статья 16.30 КоАП) и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (статья 19.3 КоАП), сказали журналистам в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Также местные жители подали коллективное заявление в милицию с требованием привлечь к уголовной ответственности хозяина бойцовского пса и сопровождавшего его подростка за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель (статья 339-1 УК).

В еще одном заявлении они требуют привлечь парня к административной ответственности за оскорбление, брань и другие действия, нарушающие общественный порядок, и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Местные жители говорят, что хозяина пса они видели впервые, на вид ему не больше 20 лет. По их словам, хозяин с собакой и несовершеннолетним другом вышли из подъезда, после чего та увидела кота, сорвалась с поводка и напала на него. «Собака бойцовской породы, она, видно, почувствовала вкус крови, остановить ее было трудно», — рассказала Ирина, жительница дома, возле которого все произошло.

В одном из заявлений в милицию очевидец описывает нападение так: «Собака команды не выполняла, парням пришлось выбивать кота ногами из пасти собаки, они продолжили истязать бедного Пиратика. Искалеченный кот был еще жив и пытался уползти в сторону. Хозяин бультерьера это заметил, стал добивать кота ногой, ударял по голове, давил на нее пяткой, демонстрируя свое физическое превосходство в присутствии заведомо несовершеннолетнего».

Местная жительница Оксана, которая пришла к подъезду после окончания нападения и сняла разговор с парнями на видео, рассказала, что кот был «весь в крови, изранен, бился в предсмертных судорогах, мучился, смотрел на меня большими грустными глазами, словно просил о помощи».

Жительница дома Ирина говорит, что разговор с хозяин собаки «заходил в тупик», потому что он, «скорее всего, был на подпитии, поведение было хамоватое».

По словам очевидцев, молодой человек грубил и приехавшей милиции: «Вы бы слышали, как он их оскорблял, обзывал, цеплялся к внешнему виду. Любой мужчина уже давно бы за такое врезал бы ему. Милиционеры ни слова ему не сказали».

Разбирательства продолжались до вечера, а к месту приехала и мать хозяина собаки. Она утверждала, что пострадавшая сторона — это ее сын и собака, на которых напали. Женщина требовала выехать на осмотр собаки, которая «вся черная от побоев».

Ирина также рассказала, что во время разбирательств с милицией к подъезду подошли два мальчика лет 12-13: «Погрызенный котик все еще лежал во дворе, пока милиция проводила опрос. Они сказали, что видели расправу над котом. Мальчики большие, они не плакали, но радости в их глазах я не видела».