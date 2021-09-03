ГУБОПиК задержал в культурном центре «Корпус» троих человек, в том числе директора площадки

2 сентября сотрудники ГУБОПиК задержали директора культурного центра «Корпус» и диджея Александра Богданова, сценографа Максима Крука и организатора культурных мероприятий Лизавету Невмержицкую, сообщает Фонд культурной солидарности.

Задержание произошло в самом центре. При обыске у Богданова изъяли диджейский пульт.

На всех троих составили протоколы о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). В суде Советского района Минска протокол отправили на доработку. Задержанные находятся на Окрестина.

Во время воскресных маршей в августе и осенью 2020 года диджей Александр Богданов, известный как «Папа Бо», ходил с диджейским пультом, играл музыку и записывал это на видео. Под одним из них в описании указано: «Мобильная саундсистема #протесТАНЦЫ прошла с часовым музыкальным маршем по центру Минска. Вынуждены констатировать, что в этот день настроения улицы сменились с праздничных на настороженные. Уже через полчаса практически по всему маршруту начались жесткие задержания и разгоны участников марша».