Силовики пришли в квартиру редактора «Зеленого портала» Янины Мельниковой

Силовики пришли в квартиру к редактору издания об экологии «Зеленый портал» Янине Мельниковой. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

«Ко мне пришли», — успела написать журналистка.

Как пишет «Зеленый портал», силовики ломали дверь в квартиру Мельниковой. При обыске у нее изъяли технику. Около 10:10 утра Мельникову вывели из дома и повезли на допрос в СК. По информации «Зеленого портала», она проходит по неназванному делу свидетелем.

Обновлено в 12:05. Добавлена информация об обыске у Мельниковой.