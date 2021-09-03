Силовики провели обыск по делу о клевете на Лукашенко у многодетной матери Виктории Оноховой‑Журавлевой
Силовики провели обыск по делу о клевете на Лукашенко у многодетной матери Виктории Оноховой‑Журавлевой
3 сентября 2021, 13:44
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В Пружанах силовики провели обыск у многодетной матери Виктории Оноховой-Журавлевой, пишет «Наша Нiва».

По информации издания, обыск связан с комментарием о Лукашенко в одном из пружанских чатов; дело заведено по статье о клевете (часть 2 статьи 367 УК). О каком комментарии идет речь, не уточняется.

Фото: Еврорадио

При обыске силовики изъяли технику и электронный ключ для налоговой, пишет «Наша Нiва». Онохова-Журавлева осталась на свободе, СК наложил арест на ее имущество.

Семья Оноховых-Журавлевых воспитывает 13 детей, восемь из них — приемные.

     
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