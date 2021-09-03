Суд по делу правозащитника Леонида Судаленко и его помощниц пройдет в закрытом режиме

Суд по делу правозащитника Леонида Судаленко и волонтерок Татьяны Ласицы и Марии Тарасенко в Гомеле будет проходить в закрытом режиме, сообщает «Вясна».

С ходатайством о закрытии процесса выступил прокурор. Судья Сергей Соловский поддержал предложение гособвинителя.

Судаленко, Ласицу и Тарасенко обвиняют в организации, финансировании и обучению действиям, грубо нарушающим общественный порядок (часть 1 и 2 статьи 342 УК).

Леонида Судаленко задержали 18 января по дороге в офис. В тот же день была задержана Мария Тарасенко; ее отпустили из ИВС спустя трое суток. Активистку Татьяну Ласицу задержали в минском аэропорту 21 января. Она, как и Судаленко, по-прежнему находится в СИЗО.