КГБ внес в список террористов шестерых фигурантов дела ОГСБ и главу «Нашего дома» Ольгу Карач

Комитет госбезопасности признал причастными к террористической деятельности руководительницу организации «Наш дом» Ольгу Карач и еще шестерых человек. Их внесли в соответствующий список.

Основанием для включения в список Ольги Карач стало обвинение в пособничестве в подготовке к акту терроризма группой лиц или по предварительному сговору (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК) и акту терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 6 статьи 16, часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 359 УК).

Кроме Карач в списке причастных к терроризму оказались Вадим Гулевич, Наталья Матвеева, Алексей Глотов, Кирилл Ашурок, Дмитрий Сосновский, Денис Хофман (Хромов).

«Партизаны наша сила и надежда». Что мы знаем о деле ОГСБ, в котором постоянно мелькают внедренные сотрудники КГБ

Все перечисленные — фигуранты дела «Отрядов гражданской самообороны» (ОГСБ), которые КГБ признал террористической организацией.

Судя по списку, Дениса Хофмана обвиняют по тем же статьям, что и Ольгу Карач. Наталью Матвееву обвиняют в покушении на акт терроризма группой лиц либо по предварительному сговору (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 289 УК); Вадима Гулевича и Алексея Глотова обвиняют в акте терроризма, совершенном группой лиц либо по предварительному сговору (часть 2 статьи 289 УК); Кирилл Ашурок включен в список на основании обвинения в пособничестве в совершении акта терроризма (часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289 УК).

Дмитрия Сосновского обвиняют в покушении на акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 359 УК).

«Отряды гражданской самообороны» (ОГСБ) — телеграм-канал и одноименный чат, возникшие в сентябре 2020 года. В первом же посте авторы канала писали, что «революция не закончилась, она изменила русло», обещали подготовить «новую концепцию активизации партизанщины», а также «кое-что для каждого, кто хочет вместе с нами работать для приближения кончины этого прогнившего режима». «Партизаны наша сила и надежда», — уверял автор поста.

КГБ называет администратором канала Дениса Хофмана. КГБ утверждает, что сторонники ОГСБ собирались отрезать язык ведущему СТВ Григорию Азаренку, подорвать вышку связи ВМФ России в Вилейке и поджигать лесозаготовительную технику в Березинском лесхозе. В качестве доказательств телеканал ОНТ в своем сюжете приводил в том числе голосовые сообщения, автором которых называл Хофмана.

По обвинению в нападении на Азаренка под стражей в СИЗО находится лидчанин Дмитрий Сосновский. По утверждению телеканала ОНТ, этот план принадлежал Денису Хофману. О нем также знала Ольга Карач.

Ольга Карач связывает внесение себя в список террористов с кампанией против интеграции Беларуси и России.

«Что это означает для меня? Это означает, что мы нащупали очень болезненную точку беларуского (и не только) режима», — рассказала Карач «Медиазоне».

Она отрицает связь с ОГСБ и говорит, что была одной из участниц чата, а «ее легче идентифицировать, чем остальных».

Наталья Матвеева, как утверждает КГБ, собиралась поджечь лесозаготовительную технику в березинском лесхозе. Видео поджога планировалось выложить в канал ОГСБ. Ее задержали еще 8 июня с заготовленными коктейлями Молотова. Гулевич, Глотов и Ашурок, как утверждают силовики, причастны к поджогу радиовышки Военно-морского флота России в Вилейке.

Обновлено в 13:22. Добавлен комментарий Ольги Карач.