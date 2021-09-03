Прокурор избрал меру пресечения задержанному в Калинковичах закладчику в актовом зале лицея, где тот учится

Милиция задержала двух закладчиков наркотиков в Калинковичах, а меру пресечения одному из них прокурор избирал в актовом зале при других учащихся лицея, сообщают «Калінкавіцкія навіны».

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков организованной группой (часть 4 статьи 328 УК).

17-летнего учащегося Калинковичского профессионального аграрно-технического лицея и его 18-летнего друга, выпускника того же лицея, задержали вечером 29 августа на улице Октябрьской в Калинковичах. Утверждается, что при задержании у них изъяли психотропное вещество альфа-PVP, которое молодые люди забрали из тайника возле Гомеля и привезли в родной город.

Прокурор Вадим Жулего избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему задержанному в актовом зале его лицея, куда привели и других учащихся. Жулего также рассказал, что задержанный состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и был судим за мошенничество (часть 1 и часть 2 статьи 209 УК). В конце февраля суд приговорил его к 7 месяцам домашней химии.

По словам журналистки «Калінкавіцкіх навін», которая присутствовала в актовом зале, молодой человек признался, что и раньше употреблял наркотики, но ему «особо не понравилось». На вопрос «Употребляли бы наркотики на сегодняшний день?» подросток ответил: «Не знаю». Молодой человек признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном.