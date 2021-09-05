Милиция задержала трех человек на фестивале бардов «Оршанская битва»
Милиция задержала трех человек на фестивале бардов «Оршанская битва»
5 сентября 2021, 20:18
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Вечером 4 сентября милиция задержала трех человек на фестивале бардов «Оршанская битва», который проходил под Оршей, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Ведомство заявило, что людей задержали «за проведение несанкционированного мероприятия с использованием протестной символики», а в Оршанский райисполком «заявок на проведение музыкального феста не поступало». Задержанным 36, 62 и 64 года, они жители Орши и района, передает УВД.

По информации правозащитного центра «Вясна», один из задержанных — историк и один из организаторов фестиваля Юрий Коптик.

Бардовый фестиваль «Оршанская битва» проводится ежегодно с 1991 года. Перед началом фестиваля в 2007 году милиция сообщила, что обнаружила на месте проведения мины. Силовики тогда задержали не меньше 80 человек, большинство вскоре отпустили.

     
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