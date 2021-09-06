Максима Знака и Марию Колесникову приговорили к 10 и 11 годам колонии

Минский областной суд приговорил членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно, пишет РИА Новости. Это подтвердил «Медиазоне» адвокат Максима Знака Евгений Пыльченко.

Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

«В обвинении излагается точка зрения органа уголовного преследования, которая расходится как с фактами, так и с правом», — настаивали Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский, представлявшие интересы Знака.

Максим Знак выступал с последним словом почти три часа и высказывался «больше по юридической части», рассказывали адвокаты.

«У Марии выступление было в большей мере эмоциональное. Она рассказывала про ценности свои личные и штаба Бабарико. Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Но, тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максим выступал около трех часов», — говорил Владимир Пыльченко.