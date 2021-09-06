Троим сотрудникам культцентра «Корпус» дали от 8 до 10 суток по статье о неповиновении милиционеру

Троим сотрудникам культцентра «Корпус», задержанным 2 сентября, дали от 8 до 10 суток по статье о неповиновении милиционеру (статья 23.4 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Диджею Александру Богданову, сценографу Максима Круку дали 10 суток ареста, организатору культурных мероприятий Лизавете Невмержицкой — 8 суток.

Сотрудников культцентра задержали 2 сентября. На всех троих составили протоколы о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), но суд Советского района Минска отправил протоколы на доработку.