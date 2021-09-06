МВД: беларуса, пропавшего в 2007 году, нашли в 2018; через год он приезжал в Беларусь за паспортом

Беларус Андрей Купреенко, который пропал без вести в России в 2007 году, нашелся в 2018 и «подал заявление о прекращении розыска», пишет МВД.

Как сообщает ведомство, беларуса тогда нашли полицейские из Кабардино-Балкарии.

«Также в своем письменном обращении беларус сообщил, что в его отношении не совершались какие-либо противоправные действия», — пишет МВД.

В 2019, пишет ведомство, Купреенко приезжал в Беларусь за новым паспортом «в связи с утерей старого».

В разговоре с «Медиазоной» Купреенко подтвердил, что действительно приезжал за паспортом два года назад. По его словам, в Кабардино-Балкарии на него завели уголовное дело о присвоении чужого имущества (часть 2 статьи 160 УК РФ).

«По пьяни взял лошадь покататься», — объяснил он.

Суд приговорил его к 2 годам условно. После этого он приехал в Беларусь «восстановить документы» и уехал обратно, где должен был находиться по решению суда.

Купреенко также сказал, что в 2012 году, после неудачных попыток трудоустройства в России, он приехал в Кабардино-Балкарскую республику, где устроился рабочим у местного жителя. Там он отработал четыре года — денег ему ни разу не заплатили, а после двух попыток убежать оттуда «хозяин» его избил. Через четыре года, с третьей попытки, Купреенко все-таки удалось сбежать.

О том, что беларуса Андрея Купреенко освободили после 14 лет в рабстве в России, сообщало российское движение «Альтернатива». По информации движения, все эти годы Купреенко удерживали в рабстве в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Обновлено в 19:26. Добавлена информация о приговоре Купреенко и четырех годах работы в Кабардино-Балкарской республике.