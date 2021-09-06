Бывшего журналиста Tribuna Андрея Масловского задержали, в его квартире провели обыск, пишет издание.

По какому делу проходил обыск, неизвестно. Неизвестен и статус Масловского по делу.

Масловский работал журналистом Tribuna с 2010 года, а в июле 2021 уволился по соглашению сторон, пишет издание.

Видео с Масловским появилось сегодня в телеграм-канале «Желтые сливы». На записи журналист говорит, что работал в издании, которое «ушло от освещения спорта в освещение политической ситуации» и что участвовал в «несанкционированных маршах» в августе 2020 года, о чем сожалеет и раскаивается.

1 сентября обыск по делу о «массовых беспорядках» прошел в квартире руководителя спортивного издания Tribuna Максима Березинского.